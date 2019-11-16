İranlı yetkili Bağdadi operasyonunu "şov" olarak yorumladı

Bugün Tahran’da İslam ülkelerinin önde gelen yetkilileri ve din alimlerinin katılımıyla Dünya İslami UyanışKurultayı'nın 12. Oturumu yapıldı.

Oturumda konuşma yapan İslam Devrimi Lideri Özel Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD’nin İslam karşıtı politikalarını eleştirerek, “Golan Tepeleri'ni işgalci Siyonist rejiminin toprağı olarak tanıma, Demir Kubbe'yi güçlendirme ve Siyonist ordusunu donatmak için maddi ve silah desteği sağlama, bazı gerici Arap devletlerinin tabuları kırarak Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirme çabası, İran’a yönelik azami baskı politikası uygulama, nükleer anlaşmadan çekilme kararı, direniş temelli ve yasal hükümetleri devirme çabaları, ABD'nin Siyonist rejim ve bazı gerici Arap liderlerle işbirliği yaparak İslam dünyasına karşı düzenlediği planlardır.” dedi.

Velayeti, “Düşmanlar yeni komplolarla, istihbarat ajanları ve yerel işbirlikçileriyle Irak ve Lübnan’da gerginlik yaratarak bölge halkının huzurunu kaçırmaya çalışıyorlar.” ifadesini kullandı.

ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda petrol tesislerini ele geçirerek petrol hırsızlığı yapmakta olduğunu söyleyen Velayeti, “Bağdadi'yi öldürme şovu düşmanların bölgedeki suçlarını haklı çıkarmaz.” değerlendiremesinde bulundu.