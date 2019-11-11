Erdoğan, ABD ile birlikte Suriye petrolünü çalıyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Russia Today TV kanalına verdiği demeçte ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Esad, "Ülkemizi aşamalı bir şekilde inşa edebiliriz. Elimizde yeteri kadar beşeri kaynak vardır. Kesinlikle de Çin, Rusya ve İran’ın yeniden yapılandırma da öncelikleri olacaktır." dedi.

Beşar Esad, "Terör örgütü IŞİD’in Suriye petrolünü çalmak için ortakları var. Bu ortaklar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile grubu ve ABD’nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı’ndan ibarettir." ifadesini kullandı.

Suriye ordusunun asla kimyasal silah kullanmadığının altını çizen Beşar Esad, "Batı'da Suriye ordusunun insanları öldürdüğünü kamuoyuna inandırmak için çok çalışılıyor." açıkalmasını yaptı.

Esad sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerikalılar her zaman başka ülkeleri değişik yollarla gasp etmeye çalışıyorlar. Sadece petrol, para veya mali kaynakları değil haklarını da çalıyorlar. 2. Dünya harbinden sonra kurulan dünya sistemi sona erdi ve artık dünya tek kutuplu bir dünya ile çalışmıyor."