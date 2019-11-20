Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki harekatın yeniden başlamayacağına dair güvence verdi

Sputnik'e göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Rusya'ya Suriye'nin kuzeyindeki harekata yeniden başlama niyetinde olmadığı konusunda güvence verdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya ve ABD'nin Kürt güçlerin çekilmesi için gereken her şeyi yapmadığı açıklamasını değerlendiren Lavrov şu ifadeleri kullandı: "Türk hükümet temsilcileri ile Rusya Büyükelçisi arasında temas kuruldu. Türk tarafı, Rusya'nın yaptığı iş hakkında Ankara'da hiç kimsenin şüphesi olmadığı ve mevkidaşım ve dostum Mevlüt Çavuşoğlu ile sayın (Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim) Kalın'ın Barış Pınarı Harekatı'nın yeniden başlayacağına dair bir şey söylemediği konusunda güvence verdi."

Lavrov, Türk tarafının ortada bir yanlış anlama olduğunu belirttiğini vurguladı.

'Kürt güçlerin çekilmesi neredeyse tamamlandı'

Rusya Dışişleri Bakanı, Kürt güçlerin Suriye-Türkiye sınırından çekilmesinin neredeyse tamamlandığını söyleyerek, "Bazı bölgelerde çalışmaların sonuna kadar götürülmesi gerekiyor. Burada en önemli husus, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) içindeki Kürt muhataplarımızın tutarlı olması" ifadelerini kullandı.