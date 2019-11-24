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24 Kasım 2019 - 20:39

Yaklaşık 200 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Yaklaşık 200 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail güçlerinin eşlik ettiği 200 civarındaki fanatik Yahudi, işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

AA'nın haberine göre, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, İsrail güçleri korumasındaki 190 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Harem-i Şerif’e giren Yahudilerden 103'ünün dini okul öğrencisi olduğu vurgulandı.

Fanatik Yahudiler, İsrail güçleri eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

News Code 1882659

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