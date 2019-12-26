Netanyahu sirenlerin çalması üzerine sığınağa koştu

Siyonist medyası, Askalan kentinde sirenler çaldığı sırada Netanyahu’nun Genel Başkanlığını yaptığı Likud Partisi üyesi gençlerle toplantıda olduğunu ve sirenlerin çalmaya başlamasının ardından hızla salonu terk ettiğini bildirdi.

İşgal ordusu konuyla ilgili yayınladığı bildiride, Gazze Şeridi sınırına yakın Yahudi yerleşkelerinde ve Askalan kentinde dün akşam sirenlerin çaldığını açıkladı.

Bildiride, Gazze Şeridi’nden bir füze atıldığı ve füzenin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiği öne sürüldü.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi