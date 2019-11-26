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26 Kasım 2019 - 10:21

14. Astana toplantısının detayları belli oldu

14. Astana toplantısının detayları belli oldu

Aralık ayının 10-11 günlerinde Kazakistan başkenti Nur-Sultan'da yapılacak olan Suriye konulu 14. Astana toplantısının detayları belli oldu 

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, İran, Türkiye ve Rusya’nın katılımıyla Aralık ayının başlarında yapılacak olan Astana toplantısının yeni detaylarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Suriye konulu Astana toplantısında mahkumların serbest bırakılması, kayıpların bulunması ve Suriye'ye insani yardım gibi konular ele alınacak.

Astana süreci, İran, Rusya ve Türkiye arasında Suriye krizine son vermek için yapılmaktadır ve şimdiye dek başarılı sonuçlar da beraberinde getirmiştir.

Bu sureç Kazakistan’ın başkentinde 2017’de başladı ve bugüne kadar 13 oturum gerçekleştirildi.

News Code 1882688

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