Suriye konulu 14. Astana toplantısı Nur-Sultan'da başladı

Rus TASS haber ajansının haberine göre, Suriye konulu 14. Astana toplantısı, bugün İran ve Rusya temsilcilerinin katılımıyla Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan'da başladı.

Toplantıya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin katılırken İran heyetinin de başkanlığını Dışişleri Bakanı Özel Danışmanı Ali Asgar Haci üslenmektedir.

İran ile Rusya heyetlerinin Suriye görüşmeleri kapalı kapılar ardında yapıldı.

Suriye konulu 14. Astana toplantısına İran, Rusya ve Suriye hükümetinin yanı sıra Irak, Lübnan ve Ürdün temsilcileri de katıldı.

Astana süreci, İran, Rusya ve Türkiye arasında Suriye krizine son vermek için yapılmaktadır ve şimdiye dek başarılı sonuçlar da beraberinde getirmiştir.

Bu süreç Kazakistan’ın başkentinde 2017’de başladı ve bugüne kadar 13 oturum gerçekleştirildi.