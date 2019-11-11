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11 Kasım 2019 - 09:38

Dışişleri Bakanı Zarif Kazakistan'a gitti

Dışişleri Bakanı Zarif Kazakistan'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da düzenlenecek Astana Kulübü Toplantısı'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da düzenlenecek Astana Kulübü Toplantısı'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Zarif'in Kazakistan ziyareti kapsamında bu ülkenin üst düzey yetkilileri ile görüşmesi bekleniyor.

Her yıl düzenlenen Astana Kulübü Toplantısı'na çeşitli ülkelerden siyasetçiler, diplomatlar ve uzmanlar katılıyor.

“Astana Kulübü”nün ana misyonu, Avrasya’yı ve genel olarak dünyayı etkileyen küresel eğilimleri tartışmak, en önemli sorunlara çözüm bulmak ve dünya uzman ve siyasi çevrelerine Kazakistan’ın resmi tutumunu iletmektir.

News Code 1882356

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