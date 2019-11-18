Suriye konulu Astana toplantısı Aralık'ta yapılacak

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, bugün yaptığı açıklamada, "Suriye konulu Astana toplantısının yeni turu Aralık ayının başlarında başkent Nur-Sultan'da düzenlenmesi mümkün." dedi.

Tleuberdi, İran, Rusya ve Türkiye'den konuyla ilgili resmi talep beklediklerini de sözlerine ekledi.

Astana toplantısının Ekim'de yapılması bekleniyordu.

Astana süreci, İran, Rusya ve Türkiye arasında Suriye krizine son vermek için yapılmaktadır ve şimdiye dek başarılı sonuçlar da beraberinde getirmiştir.