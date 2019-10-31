Suriye'de kanun egemenliğine doğru hareket başlamıştır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel twitter hesabı üzerinden şöyle bir yazı paylaştı:

“Cenevre’den döndüm. Orada Suriye Anayasa Komitesi için çalışmalar sürürken Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları ve Birleşik Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştüm.”

Zarif’in paylaşımında ayrıca “Suriye’de yıllardır süren yıkıcı savaşın ardından, Astana süreci sayesinde kanuna doğru hareket etme başlamıştır. Bu doğrultuda önümüzde zor bir yol var ancak bunun başka bir alternatifi yoktur” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Salı günü Astana süreci garantörleri olarak İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere Cenevre’ye gitmiştir.

Suriye Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısı 150 kişinin katılımıyla dün İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi.

Anayasa Komitesi toplantılarının 150 kişinin katılımıyla gelecek 2 gün boyunca Pedersen'in başkanlık edeceği oturumlarla devam etmesi, ardından yalnızca 45 kişilik yazım kurulunun iştirakiyle en az bir hafta boyunca Cenevre'de sürmesi bekleniyor.