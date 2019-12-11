İran ve Suriye heytleri 14. Astana toplantısı sırasında görüştü

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi’nin başkanlığında 14. Astana toplantısına kaltılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan'a giden Suriye heyeti toplantı sırasında İran heyetiyle bir araya geldi.

Taraflar görüşmede toplantının nihai bildirisine ilikin tutumlarını masaya yatırdılar.

Suriye heyeti ilaveten Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Pedersen’in başkanlığını üstendiği BM heyetiyle de görüştü.

Suriye konulu 14. Astana toplantısı, dün İran ve Rusya temsilcilerinin katılımıyla Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan'da başlamıştı.

Bu süreç Kazakistan’ın başkentinde 2017’de başladı ve bugüne kadar 13 oturum gerçekleştirildi.