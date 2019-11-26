İranlı yetkili Lahey'de Rusya Sanayi Bakan Yardımcısı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı uluslararası ve Hukuk İşleri Yardımcısı Gulam Hüseyin Deghani Lahey’de düzenlenen 24.Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Taraf Devletler Yıllık Konferansı sırasında Rusya Fedrasyonu Sanayi Bakan Yardımcısı Oleg Rzyansov ile bir araya geldi.

Taraflar görüşmede iki ülkenin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndeki işbirliği, örgütün zayıflamasını önleme yollarının yanısıra ve sözleşmenin üyeler tarafından uygulanmasının güçlendirilmesini vurguladılar.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Taraf Devletler Yıllık Konferansı dün Lehey’de başlamıştır.