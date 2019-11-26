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26 Kasım 2019 - 18:36

İran Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı

İran Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı

Norveç'in Tahran Maslahatgüzarı İran Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Kristiansand şehrinde Kur'an-ı Kerim yakılması kınandı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Norveç'in Tahran Maslahatgüzarı’nın bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Kristiansand şehrinde Kur'an-ı Kerim yakılmasının kınandığı bildirilen açıklamada, bu tür eylemlerin ifade özgürlüğü adına haklı gösterilemeyeceğine işaret edildi.

Bu tür eylemlerin dünya genelinde 1.5 milyar Müslüman'ın duygularını incittiği vurgulandı.

Norveç makamlarından, olayın sorumlularının adalete teslim edilmesinin istenildiği açıklamada, "gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasının önlenmesi" talep edildi.

Aşırı sağcı gruptan İslam karşıtı gösteri

Norveç'te göçmenlerin yoğun yaşadığı Kristiansand kentinde 16 Kasım'da aşırı sağcı Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun grubunun lideri Lars Thorsen, Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulunmuştu.

Thorsen'e Suriyeli genç Omar Dabaa müdahale etmişti. Dabaa, Norveç'in UTROP dergisine yaptığı açıklamada, polisin, gösteri öncesi Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına engel olacağını belirtmesine rağmen bunu yapmadığını kaydetmişti.

News Code 1882714

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