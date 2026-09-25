Devrim Muhafızları Ordusu’ndan “yeni saldırı” uyarısı: Farklı silahlar kullanacağız

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, İran’ın henüz kullanmadığı bazı kabiliyetlere sahip olduğunu söyledi.

İran’ın savaş sırasında kullandığı silahların menzil, yıkıcılık ve isabet hassasiyetinin "düşmanı" şaşkına çevirdiğini anlatan Tuğgeneral Muhibbi, ABD ve Siyonist İsrail’in, İran’ın füze ve İHA kapasitesi ile ilgili yanlış değerlendirmelere sahip olduğunu belirterek, "Olası bir saldırı durumunda farklı silahlar kullanacağız." dedi.

ABD gemilerinin Hürmüz Boğazı’ndan 400 kilometre uzaklaştığını belirten Tuğgeneral Muhibbi, bunun İran için büyük bir zafer anlamına geldiğini vurguladı.

İranlı komutan daha önce ABD’nin Kuh-e Kolang dahil İran’daki herhangi bir noktaya saldırması halinde Tahran’ın tüm gücüyle karşılık vereceği uyarısında bulunmuş, İran’ın savunma gücünün sahada kanıtlandığını söylemişti.