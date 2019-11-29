ABD milletlerin özgürlüğü ve bağımsızlığına resmen hakaret ediyor

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Eserleri Koruma ve Yayınlama Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın gizli olarak gerçekleştirdiği Afganistan ziyaretine tepki gösterildi.

Paylaşımda, "ABD’liler izin alamadan kalkıp Irak gibi bir ülkeye geliyorlar. Ne o ülkenin hükümetine ne de başkentine başvuruyorlar. Orada askeri üsleri var, direkt oraya gidiyorlar! Yani millerlerin özgürlüğü ve bağımsızlığına resmen hakaret ediyorlar." belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in dün (23 Kasım) sürpriz bir şekilde Irak'ı ziyaret etmesi ve Enbar kentindeki ABD askeri üssünü ziyaret ettikten sonra Bağdat yetkilileriyle görüşmeden Kuzey Irak'a geçmesi; burada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüşmesi Irak merkezi hükümeti tarafından tepki çekmişti.