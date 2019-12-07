James Jeffrey IKBY'yi ziyaret edecek

Rûdaw’ın haberine göre, Jeffrey, bugün öğleden önce Erbil’de IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştükten sonra Başbakan Mesrur Barzani tarafından kabul edilecek.

Jeffrey, dün Bağdat’ta da bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, örgüt mensuplarının tekrar organize olmasının ardından, terörle mücadele yollarının tekrar ele alınacağı belirtildi..

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Jeffrey’in ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey ve Iraklı yetkililerin, IŞİD’in Irak ve Suriye'deki kalıcı mağlubiyetinin sağlanmasına dair iş birliğini ele alacağı kaydedildi.

Açıklamada, IŞİD’ten kurtarılan bölgelerdeki istikrarın sağlanması konusunda da fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Jeffrey'nin Bağdat ziyareti sonrasında Erbil'e geçerek, IKBY yetkilileriyle görüşüleceği belirtilen açıklamada, “Büyükelçi Jeffrey, tüm bu ziyaretlerinde ABD'nin güçlü, bağımsız ve müreffeh bir Irak'a olan bağlılığına ve IŞİD’e karşı mücadelemizde Irak güvenlik güçlerine ve Peşmerge'ye verdiğimiz desteğe dikkat çekecek" ifadesi kullanıldı.