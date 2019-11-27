Tehlikeli bir komplo İran halkı tarafından çökertildi

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde Besiç Haftası dolayısıyla gönüllü halktan oluşan Besiç üyeleri ile bir araya geldi.

İran halkının son günlerde görkemli bir şekilde düzenlediği destek gösterilerini takdir eden Devrim Lideri, “İran halkı hakiketen bir kez daha güçlü ve muhteşem olduğunu ispatladı.” dedi.

Ülkedeki son olayları değerlendiren İslam Devrimi Lideri, benzin meselesi sonrası ortaya çıkan durumu fırsat bulanların yıkım, kötülük ve cinayet eyleminin halk tarafından çökertildiğini belirtti.

Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, İran'daki son olayları "üzerinde çok çalışılan ve para harcanan çok tehlikeli bir komplo" olarak nitelendirdi.

Güvenlik güçleri, Besiç ve Devrim Muhafızlarının sahaya girerek çok çalışıp görevini yerine getirdiğini anlatan Devrim Lideri, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak İran halkının bir hafta önce Zencan ve Tebriz'de başlayan ve ülkenin tüm kentleri ile koylerine yayılan ve sonunda Tahran’da yapılan görkemli hareket (destek gösterisi) sahadaki tüm çalışmalardan bile önemliydi.

Ekranların arkasından izleyen küresel istikbar bu hareketin ne anlama geldiğini anlıyor. Yumruk yediği için geri çikilmek zorunda kalıyor."

İran İslam Devrimi Lideri, Besiç Kurumu'nu "dünyadaki en büyük kültürel, sosyal ve askeri ağ olarak nitelendirerek, "Bunun için tehditler bizim için tehdit değil, birer fırsattır. Tehditler Besiç sayesinde fırsata dönüşüyor." ifadesini kullandı.