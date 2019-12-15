İslam Devrimi Lideri’nden Uluslararası İslami Mezhepler Takrib Kurumu’na yeni atama

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, imzaladığı atama kararıyla Hüccet'ül İslam Hamid Şehryari’yi yeni Uluslararası İslami Mezhepler Takrib Kurumu Genel Sekreteri olarak atadı.

14 Tem 2012 tarihinden itibaren Uluslararası İslami Mezhepler Takrib Kurumu Genel Sekreteri olarak görev yapan Ayetullah Muhsin Araki ise görevden alındı.

Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin konuyla ilgili yayınladığı mesajda, İslam’daki mezhepleri birbirine yakınlaştırma konusunda başlatılan hareketin yenilenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.