Neçirvan Barzani ile ABD’li Büyükelçi Irak'taki son durumu görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani bugün başkent Erbil’de ABD'nin yeni Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Irak’taki başta başkent Bağdat olmak üzere diğer kentlerde devam eden protesto gösterileri ve buna paralel olarak yaşanan gelişmeler ele alındı.

Ülkenin siyasi ve güvenlik durumunudan üzüntü duyduklarını dile getiren Neçirvan Barzani, IKBY'nin Irak’ta çözüm, huzur ve istikrar için her türlü yardıma hazır olduğunu söyledi.

Irak’ta huzur ve istikrarın korunmasının önemine dikkat çeken ikili, Iraklı tarafların yaşanan durum karşısında birlikte çalışması ve işbirliği içerisinde olması gerektiğine vurgu yaptı.

Görüşmede Erbil ile Bağdat arasındaki sörunların çözümü, bütçe ve petrol meseleleri üzerine varılan anlaşma ve bölgedeki gelişmeler de ele alındı.

Kaynak: Rudaw