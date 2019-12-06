BAE Katar yenilgisi sonrası teknik direktörü görevden aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar'da düzenlenen 24'üncü Fars Körfezi Uluslararası Kupası'nda Katar Milli Takımı ile çıktığı karşılaşmadan 4-2 yenik ayrıldı.

Bunun üzerine, BAE Futbol Federasyonu Hollandalı teknik direktör Bert van Marwijk'in görevine son verdi.

Sonradan katılma kararı almışlardı

Kuveyt merkezli "Al Ra'i" gazetesinin haberinde, daha önce katılmama kararı alan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn de dahil olmak üzere tüm takımların 24. Fars Körfezi Uluslararası Kupası'na katılacağı ifade edilmişti.

BAE Futbol Federasyonu da (UAEFA) sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fars Körfezi Kupası Futbol Federasyonu'nun, UAEFA'yı yeniden davet etmesi üzerine kupa karşılaşmalarına katılma kararı alındığını duyurmuştu.

Abu Dabi Veliaht Prensinin eski Danışmanı Profesör Dr. Abdulhalık Abdullah da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fars Körfezi krizinin çözümünde önemli gelişmeler olduğunu belirtmişti.

Katar'a abluka

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Fars Körfezi bölgesinde krize yol açmıştı.

Kaynak: TRT Haber