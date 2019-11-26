Derbi maçta akılalmaz olay: Rakibinin kafasını ısırdı!

Paraguay Süper Ligi’nde Cerro Porteno ile Olympia, derbi maçta karşı karşıya geldi. Olympia’nın 4-2 kazandığı karşılaşmanın 82. dakikasında futbol sahalarında enden rastlanan bir olay yaşandı. Cerro Porteno’nun savunma oyuncusu Fernando Amorebieta, rakibi Nestor Camacho ile girdiği ikili mücadelede yeşil sahalarda pek uygulanmayan bir yola başvurdu.

Nestor Camacho’ya atılan uzun topta rakibinin topla buluşmasını engellemek isteyen Fernando Amorebieta, yediği dirsek darbeleriyle sarsıldı. Nestor Camacho’dan yediği dirseklere rağmen düşmeyen Fernando Amorebieta, sinirlerine hakim olamayarak rakibinin kafasını ısırdı. Neye uğradığını şaşıran Nestor Camacho, acı içinde yere yığıldı. Olayı izleyen hakem, koşarak iki futbolcunun yanına geldi. Hakem her iki futbolcuya da kırmızı kart göstererek oyundan attı.

Kaynak: Cumhuriyet