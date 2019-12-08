Demokratlar'dan Trump'ın görevinden azli için 55 sayfalık rapor

Basına kapalı olarak yapılan ve tüm gün süren toplantının ardından milletvekilleri gelecek perşembe mecliste oylanmak üzere önerilebilecek 'azil maddeleri'nin anayasal temellere dayandırılarak inşa edilebileceği gerekçeleri gösteren 55 sayfalık bir rapor hazırladı.

Geçen perşembe ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Adalet Komitesi'ne Başkan Trump'ın azledilmesi için gerekçe gösterilecek olan maddeleri hazırlama görevi vermişti.

Demokrrat milletvekillerinin sözcülerinden Jamie Raskin, cumartesi akşamı gazetecilere verdiği demeçte, “Şimdi bir sonraki adımı düşünmeye başlamak için kanunları ve gerçekleri bir araya getirme sürecindeyiz” dedi.

Raporu açıklayan Adalet Komisyonu Başkanı Demokrat Jerrold Nadler, azil işleminin Cumhuriyetçi başkanın hesap vermesinin tek yolu olduğunu söyledi.

Nadler yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Trump gücünü kötüye kullandı, ulusal güvenliğimize ihanet etti ve seçimlerimizi tamamen kişisel çıkarları için hile karıştırdı. Anayasa, bu duruma tek bir yol gösteriyor o da azil”.

Kaynak: Euronews