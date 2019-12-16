Trump'ın kader oylaması Çarşamba günü yapılacak

ABD'de Temsilciler Meclisi’nin Başkan Donald Trump’la ilgili azil oylamasının Çarşamba günü yapılması planlanıyor.

Oylamada son dakika sürpriz bir gelişme yaşanmazsa Trump’la ilgili azil kararının çıkması bekleniyor.

435 üyeli Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Parti'nin Cumhuriyetçilere karşı 36 üye üstünlüğü bulunuyor. Bu nedenle Trump’ın azledilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ABD'de bugüne kadar eski başkanlar Andrew Johnson ve Bill Clinton görevlerinden azledilmiş, ancak Senato’daki yargılama sonunda her iki başkan hakkında da görevden alınmama yönünde karar çıkmıştı.

Eski Başkan Richard Nixon ise hakkındaki azil soruşturması sonunda azil oylaması yapılmadan istifa etmişti.

Son örnekte de büyük bir sürpriz olmazsa Trump Senato’da yargılanacak.

Ocak ayında gerçekleşmesi öngörülen yargılanma sürecinin yaklaşık 2 hafta süreceği tahmin ediliyor.

Senato’da Temsilciler Meclisi’nin aksine Cumhuriyetçilerin üstünlüğü bulunuyor.

Senato’da şu anda 45 Demokrat, 53 Cumhuriyetçi ve 2 bağımsız senatör var.

Başkan’ın görevden alınması için 67 senatörün oyuna ihtiyaç var. Cumhuriyetçi senatörlerin Trump’a karşı oy kullanmayacakları düşünüldüğünde bu rakama ulaşılması oldukça zor.

Aylardır sürüyor

Trump’a yönelik azil soruşturması 24 Eylül’de başlamıştı.

Soruşturma ABD liderinin 25 Temmuz’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’le gerçekleştirdiği telefon konuşmasına dayanıyor.

Trump konuşmada Zelensky'den, siyasi rakibi eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğluyla ilgili olarak, 2016 seçimlerine Ukrayna’nın müdahalesiyle ilgili soruşturma açılmasını istemişti. Demokratlar bu talebin görevi kötüye kullanmak anlamına geldiğini savunuyordu.

Trump’a yöneltilen bir diğer azil suçlaması ise Kongre’nin çalışmasını engellemek. Demokratlar buna gerekçe olarak da Trump’ın azil soruşturması çerçevesinde ifadeye çağrılan yetkililere izin vermemesini ve talep edilen belgeleri paylaşmamasını gösteriyor.

Kaynak: Habertürk

