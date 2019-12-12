Ağrı Belediye Başkanı: Trump da, Obama da Ağrılı, herkes Ağrılıdır

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nca organize edilen, Valiliğin desteklediği Ağrı Dağı Paneli, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yaptığı konuşmada, Ağrı Dağı'nın kutsal kitaplara konu olmuş bir dağ olduğunu, ancak Ağrı'nın Ağrı Dağı'ndan yeterince faydalanamadığını dile getirdi. Yapılacak çalışmalarla şehir olarak, Ağrı Dağı'ndan her alanda faydalanmayı amaçladıklarını kaydeden Sayan, 'Dünyadaki herkes Ağrılıdır' söylemini yineleyerek, şunları söyledi:

"Eğer biz dünyanın tanıdığı bu dağdan faydalanıp, dikkatleri bu dağa çekebilirsek, dağcılık konusunda Ağrı'yı bir merkez haline getirebilirsek, inanıyorum ki Ağrı dünyada parlayan bir yıldız olacak. İçişleri Bakanımızdan söz aldık. İnşallah ilk defa bu yıl, Ağrı Dağı eteğinde bir festival düzenleyeceğiz. İnşallah büyük bir coşku ile festivalimiz gerçekleşecek. Bilim insanlarını, dağcılıkla uğraşan kardeşlerimizi mutlaka buraya çekmeliyiz. Ağrı'yı tanıtmalıyız. Ağrı kadim bir kenttir. İnsanlığın doğuş yeridir. Herkes Ağrılıdır. Çünkü dünyadaki bütün canlılar Nuh'un Gemisi ile kurtulanların soyundandır. Dolayısıyla (ABD Başkanı Donald) Trump da, (Eski ABD Başkanı Barack) Obama da Ağrılıdır."

Kaynak: Sputnik