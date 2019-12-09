Zarif: Avrupa'nın nükleer anlaşma tutumundan memnun değiliz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün “Barış, İş Birliği ve Refah” sloganı ile İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenecek “Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. BakanlarKonferansı”na katılmak için İstanbul'a geldi. Burada basınm mensuplarına konuşan Zarif, “Komşu ülkelerle olan ilişkilerimiz çok özeldir. Dışişleri Bakanlıkta sorumluluk aldığımdan beri çalışma ziyaretlerinin çoğunu Türkiye ve Rusya dahil olmak üzere komşu ülkelere yaptım.” dedi.

İstanbul’daki konferansın Afganistan’da barış sürecine katkı sağlayabileceğini dile getiren Zarif, “Bu konferans Afganistan’a istikrar ve kalkınma getirmek ve bu yönde bölgesel işbirliğini koordine etmek için tasarlanmıştır. Geçtiğimiz birkaç yılda farklı ülkeler çeşitli sorumluluklar üstlendi.İran da Afganistan'daki eğitimden sorumlu.” ifadesini kullandı.

Zarif, cuma günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'na ilişkin kendisine yöneltilen soruya, “Avrupa Birliği ve Avrupalı imzacı ülkelerin anlaşmayı uygulama konusundaki kararlılığından asla memnun değiliz.” yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Zarif, E3 ülkeleri Almanya, İngiltere ve Fransa’nın İran'la ticaret için kurdukları INSTEX mali kanalına Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Norveç ve İsveç’in de katılmasını "olumlu" olarak değerlendirerek, “İran ile Avrupalı tarafların anlaşmaya imza attığı takdirde mekanizmanın ileride uygulanması muhtemeldir.” diye konuştu.

Almanya, İngiltere ile Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için Ocak 2019’da INSTEX’ı kurmuştu.