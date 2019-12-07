Zarif: ABD'de tutuklu bulunan İranlı araştırmacı serbest bırakıldı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Twitter sayfasında paylaştığı bir yazıda ABD’nin yasadışı olarak gözaltına aldığı İranlı araştırmacı Mesud Süleymani’nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Zarif’in paylaşımında “Dr.Mesud Süleymani ile Amerikan vatandaşı Bay Xiyue Wang’ın yakında aileleriyle kavuşacağından çok mutluyum. Başta İsviçre hükümeti olmak üzere bu sürecin gerçekleşmesinde bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum.” ifadesine yer verildi.



Bunun yanı sıra casusluk suçundan 2016'dan beri İran'da tutuklu olan Amerikan vatandaşı Xiyue Wang’ın da serbest bırakılarak İsvişre makamlarına teslim edildiği açıklandı.

İranlı araştırmacı Mesud Süleymani yaklaşık iki yıl önce yaptırımları delme iddiasıyla yasadışı olarak ABD tarafından gözaltına alınmıştı.