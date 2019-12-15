Zarif Doha'da Katar Başbakanı ile görüştü

19. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif toplantı sırasında Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır Al Sani ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Taraflar görüşmede iki ülkenin farklı alanlardaki işbirliğini ele alırken bölgesel meseleleri konuştular.

Dışişleri Bakanı Zarif bugün sabah saatlerinde Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelerek ikili ilişkiler hakkında görüş teatisinde bulunmuştu.

Zarif’in bugün toplnatıda konuşma yapması bekleniyor.