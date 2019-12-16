  1. Ekonomi
16 Aralık 2019 - 15:59

INSTEX yöneticisi Michael Bock İran'a geliyor

INSTEX yöneticisi Michael Bock İran'a geliyor

Avrupa’nın İran’la ticaret için kurduğu Ticari İşlemleri Destekleme Kurumu’nun (INSTEX) yöneticisi Michael Bock'un 12 Ocak 2020'de İran'a geleceği bildirildi.

İran-Almanya Ortak Ticaret Odası Başkanı Abbas Ali Gasayi, Avrupa’nın İran’la ticaret için kurduğu Ticari İşlemleri Destekleme Kurumu’nun (INSTEX) yöneticisi Michael Bock'un 12 Ocak 2020'de İran'a geleceğini belirti.

Almanya, Fransa ve İngiltere, ABD'nin yaptırımlarını bertaraf ederek İran ile ticaret yapmak amacıyla ortaklaşa "INSTEX" adlı bir ödeme mekanizması kurdu.

Geçenlerde E3 ülkeleri Almanya, İngiltere ve Fransa’nın İran'la ticareti kolaylaştırmak için kurdukları Ticareti Destekleme Enstrümanı’na ( INSTEX şirketi) Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Norveç ve İsveç’in de katıldığı bildirildi.

News Code 1883136

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