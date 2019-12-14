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14 Aralık 2019 - 11:53

Dışişleri Bakanı Zarif Katar'a gitti

Dışişleri Bakanı Zarif Katar'a gitti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 19. Doha Forumu'na katılmak üzere bugün Tahran’ı Katar’a doğru terketti.

 İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Katar’da düzenlenen 19. Doha Forumu'na katılmak üzere bugün Tahran’ı bu ülkeye doğru terketti.

Doha Formu’nda konuşma yapması beklenen Zarif toplantı sırasında bazı mevkidaşlarıyla görüşecek.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, geçtiğimiz Ekim'de Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Doha’ya gitmişti.

Küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı dünyanın en önemli platformlarından biri olan Münih Güvenlik Konferansı Ekim 2019'da Doha'da yapılmıştı.

News Code 1883067
Ruya FEREYDUNI

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