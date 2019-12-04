Zarif görevinden istifa ettiği iddiasını reddetti

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen bakanlar kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dışişleri Bakanlığı’ndan istifasına yönelik iddiaları reddederek, “Şu anda sizin yanınızdayım. İstifa etseydim şu an burada olmazdım” dedi.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi’nin Tahran ziyaretine değinen Zarif, “Bu görüşmede bölgesel meselelerin yanı sıra 'Hürmüz Barış Girişimi' planı ile ikili ilişkileri ele aldık" ifadelerinde bulundu.

Zarif ilaveten, önümüzdeki Cuma günü de Umman ortak komisyonu başkanının üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran’ı ziyaret edeceğini söyledi.

Zarif, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ABD’nin müzakere etmek için özel mesaj gönderdiğine yönelik ifadesine ilişkin olarak, “Ben Cumhurbaşkanının bu konuşmasını duymadım ama sürekli olarak İsviçre'den mesajlar alıyoruz” dedi.

Önümüzdeki günlerde dışişleri bakan yardımcıları seviyesinde yapılacak "Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu" toplantısına ilişkin Zarif, “Bu toplantılar dönemsel olarak yapılmaktadır. Biz de mektuplarımızda belirttiğimiz noktaları bu toplantıda da gündeme getireceğiz. Avrupalı taraflar da kendi görüşlerini söyleyecekler. Bu yüzden bu toplantıda garip bir şey olacağını sanmıyorum” diye konuştu.

