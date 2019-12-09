Zarif İstanbul'da Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüştü

“Barış, İş Birliği ve Refah” sloganı ile İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen “Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı”na katılmak için İstanbul'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türk mevkidaşi Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Suriye’deki siyasi süreç, Irak ve Afganistan’daki son durum ile birlikte bölgesel ve uluslararası meseleler mesaya yatırıldı.

"Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8.Bakanlar Konferansı" bugün İstanbul'da başladı.