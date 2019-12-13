İngiltere'de seçimi Muhafazakar Parti kazandı

Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, oyların yüzde 43'ten fazlasını alarak Avam Kamarası'nda çoğunluğu sağladı.

Seçim sonuçlarına ilişkin konuşan Başbakan Boris Johnson, "Bu aşamada, bu tek ulus Muhafazakar Parti hükümetine, sadece Brexit'in gerçekleştirilmesini sağlamak değil, aynı zamanda bu ülkeyi birleştirmek ve ilerletmek için de yeni ve güçlü bir yetki verildiği görünüyor" dedi.

Johnson, sonucun İngiliz halkının demokratik iradesine saygı duyma, ülkeyi daha iyi bir hale getirme ve tüm halkın potansiyelini ortaya çıkarma şansı veren tarihi bir seçim olacağına işaret ettiğini belirtti.

Başbakan, "Şimdi yapacağımız şey budur ve eğer sandık çıkış anketlerindeki gibi (parlementoya) geri dönecek kadar şanslıysak, o zaman işimiz bugün başlayacak" ifadesini kullandı.

Oy oranı yüzde 32'de kalan İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise bir sonraki seçimde partisinin başında olmayacağını açıkladı.

650 seçim bölgesinden 645'inde sonuçlar belli oldu

Daraltılmış seçim bölgesi sisteminin uygulandığı İngiltere'de bulunan 650 seçim bölgesinin 645'inde sonuçlar belli oldu.

BBC'nin İngiltere'deki seçimde partilerin çıkaracakları milletvekili sayılarıyla ilgili son tahmini şöyle:

- Muhafazakar Parti 364

- İşçi Partisi 203

- İskoç Ulusal Partisi 49

- Liberal Demokrat Parti 11

- Plaid Cymru 4

- Yeşil Parti 1

- Diğer partiler 18