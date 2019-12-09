Japonya, İran petrokimya sektörüne 120 milyon avro yatırım yapacak

Fars Körfezi Apadan Petrokimya Şirketi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Genel Müdürü Celil Kessami, İran ve Katar arasında dev miktarda ortak doğalgaz sahası ve kaynakları bulunduğuna işaret ederek, "Katar, dünyanın en önemli şirketleri sayesinde kuvvetle bu sahadan gaz elde etmektedir. İran da burada aktiftir, ancak elde edilen gazın düzenli planlamalarda üretilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Asaluye bölgesinde petrokimya projelerinin tanımlandığını açıklayan Kessami, bunların metan, etan, propan ve butan gazları içerdiğini ve metanolün büyük katma değere sahip olduğunu dile getirdi.

Fars Körfezi Apadan Petrokimya Şirketi Genel Müdürü, metanolün yapıştırıcı ve reçinelerde kullanıldığına değinerek, gelişmiş ülkelerin metanolü arabaların temiz yakıtı olarak kullandıklarını ve yeni teknolojilerle etilen ve propilen üretiminde metanolden yararlanıldığını belirtti.

Başında bulunduğu şirketin günlük kapasitesinin 5 bin ton metanol birimi üretimi olduğunu kaydeden Kessami, yıllık olarak da şirket bünyesinde 1 milyon 650 bin ton metanol üreteceklerini söyledi.

Yeni proje için 462 milyon avroluk bir yatırımı öngördüklerinin altını çizen Kessami, "Bu yatırımdan 120 milyon avroluk kısmı, Japonya tarafından sağlanacak. Tüm teçhizatların yerli imkanlarla elde edilmesi içinm çaba gösteriyoruz, ama yerli üretimin olmadığı yerde dünyanın en önemli markalarını devreye soktuk" değerlendirmesinde bulundu.

Kessami'nin ifadesine göre, Fars Körfezi Petrokimya Şirketi 2021 yılı Eylül ayında nihai olarak faaliyete başlayacak. Kompleksin inşaat sürecinin +47 seviyesinde tamamlandığı açıklandı.