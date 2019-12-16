Japonya Başbakanı İran-ABD gerilimini azaltmak istiyor

Japonya'nın en yüksek trajlı ekonomi gazetesi Nikkei, İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Japon Başbakanı Şinzo Abe ile yapacağı görüşmeye ilişkin haberinde Abe’nin İran-ABD gerilimini azaltmak istediğini öne sürdü.

Japon Nikkei gazetesinin haberinde “Japonya Başbakanı Şinzo, bir kez daha İran ile ABD arasındaki gerilimi azaltmak için arabuluculuk yapmak istiyor.” denildi.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Tokyo ziyaretini "Asya'nın en büyük ticari ve politik olaylarından biri" olarak yorumlayan Nikkei gazetesi, ikili görüşmede İran petrolü ile Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği konusunun da ele alınacağına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ikili ilişkiler başta olmak üzere İran'la yapılan nükleer anlaşmayı görüşmek için önümüzdeki 19 Aralık’ta Japonya’ya ziyarette bulunacak.