Rus ticaret heyeti İran’da

Rusya’nın Volga Federal Bölgesi'nde bulunan Samara ilinden bir ticaret heyeti İran’ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletine geldi.

8 kişiden oluşan Rus ticaret heyeti iki günlük İran ziyareti kapsamında bu eyaletteki üretim tesisleri ile işletmelere incelemelerde bulunacak. Rus heyeti ayrıca kamu yöneticileri, iş adamları ve girişimcilerin katılımıyla düzenlenecek oturuma iştirak edecek.

İran Maliye ve Ekonomi Bakanı Yardımcısı ve Gümrük Genel Müdürü Mehdi Mir Eşrefi, “İran İslam Cumhuriyeti’nin dış ülkelerle ilişki kurma önceliği komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesidir.” demişti.