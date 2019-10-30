Türkiye'den ABD'ye Ermeni soykırımı yasa tasarısı tepkisi

ABD Temsilciler Meclisi, Ermeni soykırımı iddialarını tanıyan karar tasarısını kabul etmesinin ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi.

Türkiye Dışileri Bakanlığından da konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD Temsilciler Meclisi'nce bugün kabul edilen 'Ermeni Soykırımı konusunda ABD'nin Tutumunu Teyit' başlıklı, Temsilciler Meclisi'nin hissiyatını yansıtan H.Res.۲۹۶ sayılı kararı reddediyoruz. İç politika saikleriyle alınmış olan bu kararın tarihi ve hukuki dayanağı bulunmamaktadır."

"Söz konusu dönemde vuku bulan gelişmeler siyasetin değil tarih biliminin alanıdır"

Açıklamada, kararın yasal bağlayıcılığının bulunmadığına vurgu yapılarak, "ABD'deki Ermeni lobisi ve Türkiye aleyhtarı çevreleri memnun etmeye yönelik siyasi bir adım olmanın ötesinde bir anlam da taşımamaktadır. Tarihin meclislerin siyasi hissiyatına göre şekillendirilmeye çalışılmasından daha vahim bir yanılgı olamaz" denildi.

Kararın, 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi Sözleşmesi hükümleriyle bağdaşmayacak şekilde soykırım isnadında bulunması hasebiyle ABD hukukuna ve uluslararası hukuka da aykırı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler vurgulandı:

"Uluslararası hukukta 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan bir karar bulunmamaktadır. Aksine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konunun meşru bir tartışma konusu olduğunu hükme bağlamıştır. Söz konusu dönemde vuku bulan gelişmeler siyasetin değil tarih biliminin alanıdır."

Çavuşoğlu: Karar yok hükmündedir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına sert tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Barış Pınarı Harekatı’yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar. Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı hükümetimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir!"

Kaynak: TRT Haber