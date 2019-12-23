Nikol Paşinyan'dan 'Rus yapımı hava savunma füze sistemi' açıklaması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan resmi Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda Silahlı Kuvvetlerinin elde ettiği yeni silahlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaptığı paylaşımda Nikol Paşinyan, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Rus yapımı modern TOR-M2KM hava savunma füze sistemleri elde etti. 2019 yapımı sistemlerdir bunlar. Bu yılın en önemli başarılardan biridir. Sayı konusunda bilgi vermek istemiyorum, çünkü bu devlet sırrıdır.” ifadelerine yer verdi.

Ermenistan daha önce Rusya'dan 12 adet Su-30 CM savaş uçağı satın almıştı.

Kaynak: Ermenihaber.am