İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinli işçiyi yaraladı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, iş yerlerine gitmek için Tulkerm kentine bağlı Nezlet İsa beldesi yakınında bulunan ayrım duvarını geçmeye çalışan Filistinli işçilere ateş açtığı belirtildi.

İsrail güçlerinin saldırısı sonucu Filistinli işçilerden birinin gerçek, diğerinin ise plastik mermi ile yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA