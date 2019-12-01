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1 Aralık 2019 - 20:03

İslam Devrimi Lideri'nden meclis adaylarına tavsiye

İslam Devrimi Lideri'nden meclis adaylarına tavsiye

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün fıkıh derslerinde, İran'da başlayan İslami Şura Meclis seçimleri için aday kayıt işlemlerine işaretle, bazı kişilerin pervasızca adaylık başvurusunda bulunmasını eleştirdi.

Parstoday'da yer alan habere göre, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, herhangi bir görevin bir sorumluluk ve taahhüdü beraberinde getirdiğine dikkat çekerek şöyle beyan etti: Acaba o taahhüdü yerine getirebilir misiniz yoksa değil? Bu çok büyük bir ibretliktir." 

Ayetullah Hamanei, İslami Şura Meclis adaylarına tavsiyelerde bulunarak, meclise girmek isteyen kişinin sorumluluklarının üstesinde gelmesi gerektiğininin altını çizdi.

Gereken tedbire sahip olmayan ve zayıf olan kişilerin sorumluluk kabul etmemeleri gerektiğine vurgu yapan Devrim Lideri, İslam düzeni ve İslami değerler düzeninin belirgin özelliklerinin işte bunlar olduğunu vurguladı.

News Code 1882806

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