İslam Devrimi Lideri'nden İran'daki son olaylarla ilgili önemli karar

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani'nin İran'daki son olaylarla ilgili mektubuna yanıt verdi.

İslam Devrimi Lideri, benzin zammından sonra ülkede yaşanan son olaylarda hayatını kaybedenler ve yaralananların durumunun nasıl yönetilmesine ilişkin raporuna yanıt vererek, İslami hoşgörüye vurgu yaptı.

Ayetullah Hamanei, sunulan önerileri kabul ederek, bunların bir an evvel yapılmasına ve her grupta şüpheli kişilere yönelik İslami hoşgörüye yakın bir yaklaşım çerçevesinde hareket edilmesine ve aileleriyle ilgilenilmesine vurgu yaptı.

İslam Devrimi Lideri, son kargaşalarda rolleri olmayan ama çatışmalarda hayatını kaybedenlere de "şehit" unvanı verilmesini emretti.