  1. Siyaset
26 Aralık 2019 - 11:21

İslam Devrimi Lideri'nden "Cihat ve Şehadet" kavramının önemine vurgu

İslam Devrimi Lideri'nden "Cihat ve Şehadet" kavramının önemine vurgu

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "Cihat" ve "Şehadet" kavramlarının unutulmasına çalışan akımların karşısında durma gerektiğini vurguladı.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin 16 Aralık’ta Hürmüzgan Eyaleti Şehitleri Kongresi üylelerine verdiği tavsiyeler bugün Bender Abbas kentinde düzenlenen konferansta okundu.

16 Aralık’ta gerçekleşen görüşmede Devrim Lideri, Hürmüzgan halkının uzun tarihli mücadelesine atıfta bulunarak, cesaret ve hakkın savunulmasını “bölgedeki değerli ve kurumsallaşmış unsurlar” olarak nitelendirdi.

Bazı akımların İran İslam Devrimi'nin sembolleri olarak bilinen  “Cihat” ve “Şehadet” kavramlarının unutulmasına çalıştığını dile getiren Ayetullah Hamanei, bu akımların karşısında durma gerektiğini vurguladı.

News Code 1883363

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler