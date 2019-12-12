İslam Devrimi Lideri'nden namazın önemine vurgu

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 28. Ulusal Namaz Toplantısı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, namazın önemine değindi.

Devrim Lideri'nin kaleme aldığı mesajda, "Allah'ın bize sunduğu en belirgin nimetlerinden biri namazdır" belirtildi.

Namazın önemine vurgu yapan Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, mesajında, "Namazla bütün kirliliklerden arınarak kendimizi günahlardan uzak tutabiliriz. Bunun yanı sıra namaz toplumun geleceğinin sağlığı ve zorluklardan kurtarılması için en büyük güvencedir.” ifadesini kullandı.