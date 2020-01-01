İslam Devrimi Lideri'nden Trump'ın tehdit mesajına yanıt

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde Hz. Zeynep'in (sa) veladet yıldönümü ve hemşire günü münasebetiyle bir grup hemşire ile bir araya geldi.

İslam Devrimi Lideri’nin konuşmasından satır başları şöyle:

- Irak ve Suriye'de (Amerikalıların) neler yaptığına dikkat edin. IŞİD'in intikamını Haşdi Şabi’den alıyorlar.

- Haşdi Şabi (onların tasarlayıp kurduğu) IŞİD’i çökertip ortadan kaldırdığı için şimdi (Haşdi Şabi'den) intikam alıyorlar.

- Bendeniz İran hükümeti ve halkı adına ABD'nin bu çirkin eylemini şiddetle kınıyorum.

- Önemli konu şu ki, bu tür olaylar ABD’nin başına gelince -Bağdat ile Irak'ın her yerinde Amerika karşıtı ortam ile heyecanı görüyorsunuz- o şahıs yine tweette bunun sorumlusunun İran olduğunu ve yanıt vereceğini söylüyor.

- Birincisi halt ediyorsunuz; kincisi de mantıklı olun ki değilsiniz. Bu bölgenin halkları Amerika'dan nefret ediyor. Siz Amerikalılar, Irak ve Afganistan’da cinayet yaparak insanları katlettiniz.

- Iraklılar, Suriyeliler ve Afganlılar Amerikalılardan nefret ediyor ve bu nefret bir yerden patlak verir.

-Bu nefretin sebebi Amerika'nın bölgede gerçekleştirdiği siyasi ve güvenlik harekettir.

- İran İslam Cumhuriyeti herhangi bir ülkeyle çatışmaya karar verirse, bunu açıkça yapacaktır.

- Ülke ile milletimizin menfaatleri ile çıkarlarına bağlıyız; İran halkının izzetine, ilerlemesine ve büyüklüğüne derinden bağlıyız. Herkes bunları tehdit ederse hiç düşünmeden onunla yüzleşerek darbemizi indireceğiz.

- Bazıları savaşın başlayacağını söylese de, ülkeyi asla savaşa götürmeyeceğiz, ancak diğerleri bunu ülkeye dayatmak isterse, tüm gücümüzle onlara karşı duracağız.

- Allah’ın bizimle birlikte olduğuna ve zaferin İran halkına ait olduğuna inanıyoruz. Ayrıca ülke geleceğinin daha da iyi olacağına inanıyoruz.

- Kasım ayındaki olaylarda benzin ve buğday deposu ile kamu malları gibi altyapıya yönelik saldırıların faiileri yabancı istihbarat servisleri ile bağlantılıdır.

- Üst düzey bir İranlı, Kasım ayındaki olaylar sırasında Washington'da bulunan yabancı bir politikacının kendisine Amerikalıların olayın ilk gününde çok mutlu olduğunu ve İran'ın işinin bittiğini ancak iki gün sonrasında olayların toparlandığında istenen sonucu almadıkları için çok üzüldüğünü söylediğini aktardı. Bunlar mantıktan yoksun olan Amerikan liderlerinin asıl niyetini gösteriyor.