Tahran'da hava kirliliği uyarısı: Eğitime ara verildi!

Tahran Vali Yardımcısı Muhammed Tagizade yaptığı açıklamada, "Tahran'da hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacak." dedi.

Tahran ile yakın ilçelerde hava kirliliğiyle ilgili alınan tedbirleri uygulamaya devam edeceklerini belirten Tagizade, kamyonların trafiğe çıkmasına sınırlama getirildiğini aktardı.

Tagizade, "Tahran'da hava kirliliğine neden olan inşaat faaliyetleri halen yasaklanmıştır." ifadesini kullandı.

Tahran Eyalet Valisi Muhsini Bendpey, yaptığı son açıklamada Tahran'ın 10 noktasında hava kirliliğinin 150 mikrogram/metreküpü geçtiğini söylemişti.