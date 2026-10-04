Sisi: Afrika'nın iç işlerine müdahaleyi reddediyoruz

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, Mısır'ın kuzeyindeki El-Alameyn kentinde düzenlenen Afrika Birliği 8. Yıl Ortası Koordinasyon Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Kıtadaki ülkeler arasında ilişkilerin "tek taraflı politikalardan ve dar çıkarlardan" uzaklaşarak, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkelerine dayanması gerektiğini vurgulayan Sisi, "Mısır, kıtamızın istikrarı için vazgeçilmez temel ilkeler olarak gördüğü devletlerin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısını ve Afrika ülkelerinin iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleyi reddeden kararlı tutumunu bir kez daha teyit etmektedir." ifadelerini kullandı.

Sınır aşan konulara rekabet değil işbirliği, çatışma değil diyalog alanları olarak yaklaşılması gerektiğini belirten Sisi, uluslararası hukuka uygun biçimde doğal kaynakların ve sınır aşan nehirlerin idaresinin de buna dahil olduğunu söyledi.

Başta su olmak üzere ortak kaynakların sürdürülebilir yönetiminin "Afrika ülkelerinin entegrasyon kabiliyeti yönüyle gerçek bir sınav" olduğunu belirten Sisi, her ülkenin kalkınma hakkının olduğunu ancak bu hakkın "diğer ülkelere zarar vermeyecek şekilde" kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Sisi, "Mısır, coğrafi konumu ve halkının ihtiyaçları gereği su meselesinin öneminin farkındadır ve sınır aşan nehirlerin yönetimindeki iş birliğinin ilgili uluslararası hukuk kurallarına, istişare ve koordinasyona, iyi komşuluk ile zarar vermeme ilkelerine dayanması gerektiğini vurgulamaktadır." diye konuştu.