İran yapımı “Hz Musa Kelimullah” filmi Rus sinemaseverlerle buluştu

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı ve beraberindeki heyetin katılımıyla 24 Eylül'de St. Petersburg'da başlayan "İran Kültür Haftası" etkinliği, Rusya'nın farklı şehirlerindeki programların ardından sona yaklaşıyor.

St. Petersburg'un ardından Moskova ve Tataristan Cumhuriyeti’nin Kazan kentinde devam eden etkinlikler, son durak olan ülkenin güneyindeki Astrahan'da düzenlenen film gösterimleriyle final sürecine girdi.

Etkinlik kapsamında İbrahim Hatemikiya imzalı “Hz Musa Kelimullah” filmi Astarahan kentinde Rus sinemaseverlerle buluştu.

İran Kültür Haftası, 24 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında Rusya’ın 4 kentinde düzenleniyor.

2024 yapımı film Yahudi peygamberi Hz. Musa'nın (a.s.) İran sinemasının en sevilen dini filmlerinden biridir.

“Musa Kelimullah” filmi, peygamberler tarihinin en çarpıcı sahnelerinden birini beyazperdeye taşıyor: Musa’nın doğumu ve nehre bırakılışı.

Bu sahne, sadece bir çocuğun kaderi değil, insanlık tarihine yön veren bir yolculuğun ilk adımıdır. Hatemikiya, bu hikâyeyi anlatırken izleyiciye sadece bir dönem filmi sunmuyor; kader, direniş ve ilahi iradenin sinemadaki yankısını hissettiriyor.