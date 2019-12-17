Katar: İran için arabuluculuk yapmaya hazırız

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran hakkında Al Sani, “Fars Körfezi’ne kıyısı olan ülkelerin İran’ın önemli bir komşu olduğunu benimsemesi büyük önem taşıyor. Bu ülkelerin gelirlimi artırmak yerine doğrudan diyaloğa geçmeleri de çok önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

Al Sani, Katar ve Kuveyt’in her zaman İran'la doğrudan görüşme çağrısında bulunduğuna dikkate çekti.

Yemen’deki savaşın son bulması yönünde Ensarullah ile Suudi Arabistan arasında başlatılan görüşmelere değinen Al Sani, ülkesinin bunu olumlu karşıladığını ifade ederek, savaşın son bulmasının halkların yararına olduğunu savundu.

Katar Dışişleri Bakanı, ülkesinin İran ile Fars Körfezi’ne kıyısı olan ülkeler arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu dile getirerek, “Fakat Fars Körfezi Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nin (KİK) bazı üyelerinin düşmanlığı bu role engel oluyor.” diye konuştu.

Lübnan ile Irak'taki son gelişmelere dair Katarlı yetkili, Doha'nın göstericilerin meşru taleplerini desteklediğini ifade ederek, şiddetten kaçınılması çağrısını yaptı.