ABD, İran'a ilaç ve tıbbi malzemelerin ihracatına engel oluyor

Parstoday'da yer alan habere göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Washington'un İran'a ilaç, gıda ve tıbbi malzemeler gibi insani ürünlerin ihracatına karşı çıktığına dikkat çekilerek, Seul'un bu konuyu ABD ile görüşmekte olduğu belirtildi.

Güney Kore Dışişleri, Sanayi ve Maliye bakanlıklarından yetkililerin ABD'ye giderek, bu bağlamda Amerikan yetkilileriyle görüştü.

İran da Güney Kore menşeli tıbbi malzemelerin ihracatının durdurulması ile ilgili itirazını bu ülkenin Tahran büyükelçisine bildirdiği ifade edildi.

Öte yandan Cumartesi günü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de katıldığı Doha Forumu'nda konuşan Malezya Başbakanı, "Malezya ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları yeniden uygulamasını desteklemiyor" dedi.

Mahatir Muhammed, "Bu tür yaptırımlar BM tüzüğünü ve uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal eder; yaptırımlar ancak BM tarafından anlaşmalara uygun şekilde uygulanabilir" şeklinde konuştu.