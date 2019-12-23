Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'ndan İran açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, dün Avusturya basını “Standart Avusturya” gazetesine verdiği demeçte, tarafsızca ve değerlendirme yapılmaksızın görevlerini yerine getireceklerini söyledi.

UAEA yeni başkanı Grossi, İran’ın Ajans ile işbirliği süreci hakkında, "İran ile diyaloğun kanalı açık, ancak bu süreç daha fazla uzatılmaması lazım" dedi.

Rafael Grossi ayrıca, Ajans'la ilgili tüm tarafların UAEA'yı yapıcı bir ortak olarak görmesi gerektiğini vurguladı.

58 yaşındaki Arjantinli diplomat Rafael Grossi, Aralık ayının başlarında UAEA’da görevine başlamıştı.

Son günlerde Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, burada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı ile nükleer anlaşmanın son durumunu konuşmuştu.