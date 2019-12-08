Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’ndan Irakçi-Grossi görüşmesi açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) yeni başkanı Rafael Mariano Grossi, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi ile bir araya geldi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Grossi’nin Irakçi ile İran nükleer anlaşmasının uygulanması gibi konularda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, “İki taraf Ajansın nükleer anlaşmayla ilgili doğrulama ve izleme faaliyetlerinin yanı sıra IAEA güvenlik tedbirlerinin uygulanması konusunu da konuştular.” ifadesine yer verildi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleşen görüşmede İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile yürüttüğü nükleer işbirliği de değerlendirildi.

Seyyid Abbas Irakçi, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitmişti.

Bu toplantı Cuma günü, AB Temsilcisi, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilci Yardımcısı Helga Schmidt ve İran Temsilcisi Abbas Irakçi’nin eşbaşkanlığında, İran ve 4+1 grubunun (Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya) siyasi müdürleri ile yardımcılarının katılımıyla yapılmıştı.